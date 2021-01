Maglie per dare una mano alla Protezione Civile di Bra, è l’iniziativa del Gruppo Verrua

L’Amministratore Armando Verrua e i suoi collaboratori, infatti, hanno donato una fornitura di maglie al Gruppo Civico della Protezione Civile di Bra, fondamentale punto di riferimento in questo periodo di emergenza Coronavirus e non solo.

Riconoscenza a stretto giro è stata espressa da tutto il Gruppo, uomini e donne che si sono messi sempre in gioco, senza mai tirarsi indietro, in tutte le occasioni di bisogno, dal sostegno alla battaglia epidemiologica, fino al maltempo che ha sconvolto svariate aree del cuneese nell’autunno del 2020.

Con questa nuova divisa i volontari potranno continuare così a distinguersi nelle operazioni dove sono chiamati a dare il loro prezioso contributo, come riconosce Armando Verrua: “L’operato della Protezione Civile braidese è un esempio per tutti. Ai volontari, e chiaramente a medici e infermieri, va il plauso e l’incoraggiamento più grande in questo difficile momento. La sicurezza e la salute sono un bene prezioso e queste categorie le difendono per noi”.