Volley A2/F: Attento Puma! La Futura vuole la vittoria ad ogni costo! Domani la Lpm Bam Mondovì impegnata nella insidiosa trasferta di Busto Arsizio

Con la qualificazione alla Pool Promozione già in cassaforte, la Lpm Bam Mondovì domani pomeriggio (ore 17) renderà visita alla Futura Busto Arsizio. Una trasferta ricca di insidie per molteplici motivi. Le bustesi di coach Matteo Lucchini, oltre al match di domani, dovranno giocare solo altre due gare di regular season (Olbia in casa e Pinerolo in trasferta) e l’attuale classifica rende questo traguardo possibile, ma per nulla scontato.

Lotta, che se da un lato è aperta a qualsiasi ipotesi, dall’altro non lascia spazio ad eventuali passi falsi, sempre se si vuole restare in corsa fino all’ultimo istante. La Futura, pertanto, domani scenderà in campo con in mente un solo risultato: la vittoria. Le lombarde, inoltre, affronteranno questa sfida dopo due settimane e mezzo di riposo.

L’ultima gara giocata da Busto, infatti, è stata la trasferta dello scorso 30 dicembre in casa del Green Warriors Sassuolo. In quella occasione, le “Biancorosse” hanno dimostrato tutto il loro valore “stracciando” le Emiliane con un pesantissimo 0-3 (18-25; 16-25; 22-25). Al contrario del match dell’andata, giocato al PalaManera e vinto dalla Lpm per 3-0, domani Busto potrà schierare la forte ed esperta centrale (ex Cuneo) Laura Frigo, che ha perfezionato il suo trasferimento alla Futura il 26 novembre scorso.

Le padrone di casa, dunque, domani punteranno “All-in” sulla sfida contro le monregalesi, chiedendo una nuova prova di forza a Michieletto e compagne. Dall’altra parte della rete ci sarà una Lpm reduce da 3 partite disputate in appena sette giorni, tutte vinte. Nelle ultime sfide, a causa di un po' di comprensibile stanchezza, le Pumine hanno perso un po' di brillantezza, riuscendo comunque a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Quanto la condizione fisica potrà pesare sulla prestazione del Puma sarà solo il campo a dirlo, ma già in altre occasione le ragazze di Delmati hanno dato prova di disporre di energie “inesauribili”. Mondovì, inoltre, vuole difendere il suo attuale record, visto che la squadra di Delmati va a punti da 16 gare consecutive.

La Lpm cercherà di incrementare la propria classifica, anche perché in Pool Promozione ci si presenterà con tutti i punti conquistati in Regular Season. La sfida di domani sarà diretta da Marco Pasin (Torino) e Cesare Armandola (Pavia). Al Palazzetto parrocchiale San Luigi il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.