Volley A2/F: "Una Pool Promozione per tutti gli innamorati!" La seconda fase scatta a San Valentino!

L’Assemblea della Lega di Serie A, riunitasi ieri in seduta ordinaria, ha deciso di far slittare di una settimana la partenza della seconda fase del Campionato di serie A2, quella della Pool Promozione e della Pool Salvezza. Una decisione quasi scontata e di buon senso, viste le positività al Covid-19 riscontrate di recente nel gruppo squadra del Volley Soverato, società inserita del gruppo Est.

Situazione che sta comportando rinvii di gare della regular season. Risulterebbe di fatto impossibile per il girone Est riuscire a concludere la prima fase entro la data prefissata del 31 gennaio. Pool Promozione e Pool Salvezza, pertanto, partiranno nel week-end del 13 e 14 febbraio. Per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, invece, la data di partenza, relativa ai quarti di finale, potrebbe essere quella del 3-4 marzo.

La Lega non ha ancora ufficializzato le nuove date, ma il comunicato è atteso a breve. Lo slittamento di una settimana rappresenta comunque una notizia tutto sommato positiva per quelle società, come la Lpm Bam Mondovì, che nel mese di gennaio sono state protagoniste di un autentico “tour de force” per garantire il recupero dei match rinviati.

Da segnalare che questo pomeriggio, nel girone Ovest si è giocato l’anticipo tre Barricalla Cus Torino ed Eurospin Pinerolo, conclusosi con la netta vittoria della squadra ospite di coach Marchiaro per 3-0. Pinerolo che grazie a questa vittoria accorcia le distanze da Roma e Mondovì e si avvicina alla qualificazione matematica in Pool Promozione. Ecco la classifica aggiornata, in attesa delle gare di domani:

La classifica