Sci alpino, Coppa del mondo - La gioia di Marta Bassino dopo il trionfo di Kranjska Gora: "Vincere con queste condizioni è fantastico"

Marta Bassino da sogno nel primo gigante del weekend di Kranjska Gora. Una prestazione maiuscola per la fuoriclasse cuneese, in stato di grazia.

E' il terzo successo stagionale nella specialità, quindicesimo podio in Coppa del mondo in carriera.

Marta Bassino raggiante nel post gara (ufficio stampa FISI): "E' stata una gara tostissima, era difficile trovare buone sensazioni per via della pista, molto impegnativa e ghiacciata e dove era facile sciare male. Ho fatto tantissima fatica, come quelle gare dove ti trovi un po' lunga, però me l'aspettavo, ho tenuto duro dalla prima alla ultima porta, sciando tecnicamente il meglio possibile. Ho trovato l'appoggio presto e sono riuscita a non rimanere troppo sotto il palo per scappare subito via, verso la porta successiva. E' la terza vittoria stagionale su tre piste abbastanza diverse dal punto di vista tecnico, ciò che mi rende felice è il fatto di avere inflitto così tanto distacco alle mie avversarie su un tracciato che temevo particolarmente. Vincere con queste condizioni è fantastico. Adesso l'importante sarà rimanere concentrata sul prossimo obiettivo che è già domani, con il prossimo gigante"