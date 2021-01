Volley maschile A2 - Castellana Grotte sulla strada di Cuneo, Sighinolfi: "Avversaria forte ma noi vogliamo rifarci dopo due sconfitte"

Grande voglia di riscatto per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, reduce da due sconfitte consecutive (contro Bergamo e Siena).

La squadra di Serniotti, terza in classifica con 22 punti in 12 giornate disputate, proverà a tornare al successo domenica 17: al Pala UBI Banca (ore 18) arriva la BCC Castellana Grotte.

L'incontro è valido per la terza di ritorno: la gara d'andata non è ancora stata giocata e verrà recuperata mercoledì 20 (ore 17 al PalaGrotte).

Il centrale Nicholas Sighinolfi in vista del prossimo match: "Le ultime due partite non sono andate come speravamo, naturalmente vogliamo rifarci nella prossima contro Castellana Grotte. Possiamo conquistare la qualificazione in Coppa Italia ma è necessario e tornare subito in carreggiata. Sono state sconfitte diverse le ultime due che abbiamo subito. Con Bergamo ci abbiamo provato ma loro hanno alzato davvero tanto l'asticella, con Siena abbiamo accusato un calo fisico e psicologico mentre loro sono cresciuti durante la sfida. Ma abbiamo ripreso gli allenamenti con una mentalità migliorata, lavorando sui nostri errori. Possiamo ancora crescere. Nei contrattacchi, a muro, nelle coperture. Vietato sottovalutare Castellana Grotte. Hanno un organico forte ed esperto, siamo consci che la classifica attuale non rispecchia il loro reale valore."