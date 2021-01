Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino trionfa a Kranjska Gora!

Trionfo di Marta Bassino nel primo dei due giganti in programma nel weekend a Kranjska Gora, quarta prova stagionale tra le porte larghe in Coppa del mondo 20\21.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo si conferma su livelli straordinari e centra il terzo successo stagionale in gigante (su quattro) dopo Soelden e Courchevel.

Bassino, già in testa a metà gara sull'insidioso tracciato della Podkoren-3, completa la sua prova in 2:11.90 sfoderando due manche eccellenti e volando al comando della classifica di specialità. Per Marta si tratta del quarto podio stagionale, il quindicesimo in carriera in CdM.

Seconda la francese Tessa Worley (+0,80), completa il podio Michelle Gisin. Quarta Petra Vlhova, quinta Federica Brignone. Sofia Goggia 15^, Elena Curtoni 16^.