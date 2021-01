Il Covid impone un anno di "stop" forzato alla Festa della beata Paola a Bene Vagienna

A causa delle restrizioni sanitarie, salta la consueta fiera in programma per la Festa della beata Paola a Bene Vagienna.

L'organizzazione ha però reso noto che, insieme ai riti religiosi, sono nate alcune simpatiche iniziative per non fare cadere completamente nell'oblio tale evento.

Nella chiesa di San Francesco è stato allestito un piccolo angolo con i costumi di Paola e del Conte e una piccola mostra dei lavori svolti dai ragazzi della scuola primaria; il paese sarà comunque vestito a festa con le bandiere dei rioni alle finestre e di cercherà di vivere la giornata di domenica 24, giorno ufficiale della ricorrenza, in un clima di festa.

Sarà un modo per sentirsi vicini; idealmente mangeremo tutti insieme come gli altri anni la minestra della tradizione che ci scalderà non solo lo stomaco ma, speriamo, anche il cuore, nella speranza di tornare presto a festeggiare nel castello.