Alba, si spacca il gruppo consiliare della Lega

Il nuovo anno si apre con un altro scossone nella maggioranza di centrodestra del Comune di Alba guidata dal sindaco forzista Carlo Bo.

Da qualche settimana si registravano malesseri all’interno della compagine leghista e ieri mattina (sabato 16 gennaio) le consigliere comunali Maria L’Episcopo e Ylenia Cane hanno comunicato al presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri la loro decisione di recedere dal gruppo della Lega, nelle cui fila erano state elette, e annunciato la costituzione del gruppo consiliare civico denominato “Noi per Alba”.

Il cambio è già stato annotato sul sito istituzionale del Comune.

Capogruppo della nuova formazione sarà Maria L’Episcopo, che si limita a commentare: “Restiamo fedeli al sindaco e alla maggioranza”.

Sulle ragioni invece che le hanno indotte ad abbandonare la Lega nessuna spiegazione: “Nella nostra decisione non vi sono intenti polemici. Continueremo a lavorare, come abbiamo sempre fatto, nell’esclusivo interesse della città di Alba”.

Non più tardi di una quindicina di giorni fa, Marco Marcarino, coordinatore cittadino della Lega e assessore comunale, aveva derubricato il problema come malumori passeggeri, cercando di gettare acqua sul fuoco. “Siamo in presenza – aveva spiegato - di piccole e anche legittime rivendicazioni, dettate dal desiderio di poter lavorare di più. Ne abbiamo parlato sia al nostro interno che col sindaco. In ogni caso – aveva specificato Marcarino - non si tratta di questioni politiche rilevanti perché il nostro gruppo è granitico”.

Alla prova dei fatti, la compattezza è venuta meno e la Lega perde il primato che aveva in aula perché da cinque consiglieri scende a tre, pur mantenendo i due posti in giunta: Marcarino (Attività Produttive e Ambiente) e Bruno Ferrero (Bilancio e Società partecipate).

Con i 2311 voti (13,75%) ottenuti alle comunali del 2019, quello della Lega era il gruppo che contava il maggior numero di consiglieri.

Ora, dopo la scissione, si posizionano a pari merito i gruppi di “Alba Domani” (la lista del sindaco Bo) e il Pd (la maggior forza di opposizione) con quattro rappresentanti ciascuno.

Due le annotazioni politiche a margine della vicenda.

La prima è l’ulteriore frammentazione che si registra in seno al centrodestra nella Città delle Torri.

La seconda è l’indebolimento del gruppo leghista, il maggiore della maggioranza con specifica connotazione partitica, a fronte del proliferare di formazioni civiche sempre più parcellizzate.