Savigliano, Icardi: “Un nuovo ospedale vuol dire un servizio migliore” (VIDEO)

”Meglio investire in un ospedale nuovo anche per un servizio migliore”, per l’assessore alla Sanità Luigi Icardi sembra essere questa la soluzione migliore rispetto a quella prevista dal Piano Magni, che invece prevede 53,7 milioni di euro per la riqualifica dei tre nosocomi di Saluzzo, Savigliano e Fossano.

L’assessore fa una prima stima di 170 milioni di euro per un nuovo ospedale a Savigliano, per cui occorrerà trovare una sede adatta. E per quanto riguarda gli altri tre? “Le vecchie strutture sarebbero dedicate ai servizi localizzati” conferma Icardi, che aggiunge: “In Piemonte, il patrimonio sanitario è vetusto, ma ci saranno i fondi anche dall’Europa per l’edilizia sanitaria”.

Intanto arrivano i primi commenti da parte dei sindaci del territorio. “L’ospedale del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo dovrà essere costruito a Savigliano per ovvi motivii - spiega il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio -. La città è baricentrica, servita da un importante scalo ferroviario, vicino all’autostrada e all’aeroporto, ed è prossima alla provincia di Torino che potrà anche usufruire di questa struttura”.

“Evidenzierò in tutti i tavoli di lavoro dedicati la necessità di avere pari trattamento nella riorganizzazione dei servizi sanitari e contestualmente mi farò promotore della domanda di potenziamento dei locali servizi ambulatoriali e territoriali indispensabili a garantire e aumentare lo stato di benessere e salute dei miei concittadini - fa sapere il primo cittadino di Fossano, Dario Tallone -. Ricorderò, nelle sedi opportune, che se serve un'area per un nuovo presidio sanitario a Fossano è presente una vasta superficie territoriale già ad indirizzo sociosanitario”.

“La lettera dell’assessore è chiaramente politica e necessita quindi ancora di valutazioni tecniche definitive. Anche perché nel frattempo parte del piano Magni è stato realizzato - ricorda infine il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni -. C’è poi un altro elemento che va maggiormente approfondito: parliamo di nuovo ospedale a Savigliano invece della messa norma dell’esistente, la questione quindi interessa esclusivamente i saviglianesi, o parliamo dell’ospedale del quadrante nord-ovest della provincia, cioè l’ospedale del Monviso, che è argomento che interessa tutti?”.

Di fatto, se venisse approvata l'opzione del nuovo ospedale saviglianese, la Provincia di Cuneo si troverebbe ad avere tre strutture sanitarie centrali di riferimento: Verduno, Cuneo e Savigliano.