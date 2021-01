AFP: #La scuola del Don Bosco della Valle Maira

La sede dell’AFP di Dronero, intitolata al fondatore Don Michele Rossa, è ricca di storia e di tradizione, poiché da 65 anni opera con successo sul territorio.





A Dronero: Prenota la tua visita alla scuola chiamando lo 0171-918027

Di seguito le qualifiche disponibili:





Incontriamo la Direttrice Dr.ssa Raffaella Gramaglia a cui chiediamo:





Perché scegliere la qualifica professionale dopo la terza media?

“Sicuramente la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, abbinata ad un approccio tecnico innovativo sia nella metodologia di formazione (utilizzo di IPAD), che nelle attrezzature utilizzate, costituisce un valore aggiunto in termini di preparazione, che i nostri allievi possono vantare nel contesto lavorativo nel quale verranno inseriti.





L'offerta dei corsi di qualifica triennale dronerese si focalizza sulle qualifiche di:

Operatore elettrico (Indirizzo: Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario)

Operatore meccanico (Indirizzo: Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione).

Il contesto di apprendimento è molto stimolante e coinvolgente anche grazie alle lezioni di laboratorio abbinate a CNC, Robotica e Stampa 3D nel settore meccanico ed a Domotica, Robotica e PLC nel settore elettrico.

Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).

Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100%.

La presenza di un Tutor che affianca il ragazzo durante tutto l’iter formativo è un plus che garantisce la formazione dell’allievo anche dal punto di vista relazionale e psicologico. In questo periodo ci sembra importante sottolineare la necessità del “saper fare” e del “saper essere”, competenze sempre più richieste e sempre più rare.

Inoltre, la presenza di uno sportello di servizi al lavoro, dà la concreta opportunità di inserimento lavorativo”.





La scelta dell’AFP è moderna, attuale e vincente.

Visita il sito www.afpdronero.it