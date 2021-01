Volley A2 Femminile: I risultati e la classifica del girone Ovest. Anche il Pinerolo è già in Pool Promozione

Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 gennaio, si è completata l’ottava giornata di ritorno di Regular Season (girone Ovest) di serie A2 Femminile. La capolista Acqua & Sapone Roma, non senza qualche sofferenza di troppo, ha superato l’Hermaea Olbia per 3-1. Laziali che consolidano il primato, ma che continuano ad essere tallonate dalla Lpm Bam Mondovì, che ha espugnato il campo della Futura Busto Arsizio per 1-3.

Passi avanti in chiave Pool Promozione quasi decisivi per Sigel Marsala e Green Warriors Sassuolo, vittoriose rispettivamente contro Club Italia Crai ed Exacer Montale. Nell’anticipo di ieri, intanto, il Pinerolo aveva superato in trasferta il Barricalla Cus Torino (0-3) e la sconfitta odierna della Futura Busto Arsizio consente alla squadra di coach Marchiaro di festeggiare l’accesso matematico alla Pool Promozione con 3 giornate di anticipo. Ecco il quadro dei risultati e la nuova classifica:

Il programma della 8^ giornata di ritorno – 17/01/21

B. Cus Torino Eur. Pinerolo 0-3 F. Busto Arsizio Lpm Bam Mondovì 1-3 Sigel Marsala Club Italia Crai 3-0 Exacer Montale G. W. Sassuolo 1-3 A&S Roma Hermaea Olbia 3-1

La classifica