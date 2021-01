Volley A2/F: F. Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovì 1-3, la soddisfazione del vice allenatore Claudio Basso: "L'atteggiamento delle ragazze oggi è stato fondamentale"

La Lpm Bam Mondovì ritrova smalto e la vittoria lontano dal PalaManera. Le Pumine sono riuscite a superare la Futura Busto Arsizio per 3-1, in un match ben giocato dalla squadra monregalese, scesa in con la giusta grinta e concentrazione. Abbiamo raggiunto telefonicamente il vice allenatore del Puma Claudio Basso per un commento su questa ennesima vittoria della Lpm:

“Sono pienamente soddisfatto non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione e per l’atteggiamento messo in campo dalle ragazze.” – ha spiegato il vice allenatore del Puma – “Non era facile vincere a Busto. Dopo due buoni set abbiamo concesso qualcosa di troppo nel terzo, ma anche per merito delle avversarie.”

Cosa ti è piaciuto di più della gara odierna? “Penso che il set più importante sia stato il quarto” – continua Basso – “In quel momento del match l’atteggiamento della squadra è stato fondamentale. Le ragazze sono partite forti ,andando subito sul 5-1 e questa è sicuramente la nota più positiva. La Futura ha aggredito molto al servizio, mentre noi abbiamo difeso bene, commettendo pochi errori.”



Lpm trascinata da una “super” Tanase, vero? “Alice oggi è stata molto brava” – ha spiegato l’allenatore in seconda del Puma – “ha ritrovato la durata e la costanza nel match. Oggi tutte hanno fatto bene, anche chi come Martina Bordignon è entrata a gara in corso dando il suo prezioso contributo.”

La lotta per il primo posto continua? “Dopo aver conquistato il primo obiettivo, quello dell’accesso alla Pool Promozione, oggi abbiamo raggiunto anche quello della qualificazione alla Coppa Italia.” – continua Basso – “Ora cercheremo di difendere il secondo posto, sperando in un sorpasso di Roma nel finale.”