Volley A2/F: Il presente della Lpm Bam Mondovì supera la Futura Busto Arsizio! Le Pumine di Delmati belle e vincenti anche in trasferta per 3-1

Energie inesauribili! Sono quelle della Lpm Bam Mondovì, che anche nella delicata trasferta in casa della Futura Busto Arsizio, ottiene una preziosa vittoria per 1-3 e continua l'inseguimento alla capolista Roma. Non era per nulla scontato riuscire ad imporsi su un terreno difficile come quello delle bustocche di Lucchini, anche perchè Busto in questo match si giocava una grossa fetta di chance per restare agganciata al treno della Pool Promozione.

Le Pumine hanno approcciato ottimamente al match, mettendo da subito le cose in chiaro. Nonostante i parziali combattuti, la Lpm ha messo in campo una maggiore grinta rispetto alle avversarie, dimostrando di volere fortemente la vittoria. Buona la difesa delle monregalesi, con Giulia De Nardi in gran forma.

A fare la voce grossa in attacco, invece, è stata Alice Tanase (19), autentica trascinatrice per le Pumine. Bene anche Leah Hardeman (15) e Alessia Mazzon (15) Le Cocche hanno cercato di arginare gli attacchi monregalesi. Nelle padrone di casa le migliori in campo sono state l'americana Rebecca Latham (19), Giuditta Lualdi (14) e Francesca Michieletto (10).

PRIMO SET: Partono forte le padrone di casa, che vanno subito sul 3-0, complice una fase di ricezione monregalese ancora in fase di assestamento. Le Pumine si rimettono in sesto e dopo l’attacco di Hardeman si torna in parità sul 6-6. Break della Lpm, che dopo l’ace di Molinaro va a condurre 8-10. Sul 9-12 coach Matteo Lucchini chiama il primo time-out dell’incontro. Si rientra in campo e Latham accorcia le distanze. Punto straordinario conquistato dalla Lpm, con un recupero di piedi di Alice Tanase. Ace di Taborelli e punteggio sul 13-17. Ancora un punto conquistato dalle monregalesi e nuovo time-out chiesto da Lucchini. Secondo ace del set per Beatrice Molinaro. La Futura torna a farsi sotto e sul 18-22 questa volta è Delmati ad affidarsi al time-out. Busto si difende bene e rosicchia altri due punti. Ancora time-out di coach Delmati. Il Puma spreca due set-point e sul 24-24 si prosegue ai vantaggi. Con le unghie e con i denti le Pumine riescono a conquistare il primo set, grazie al mani-out di Alice Tanase, che fissa il punteggio sul 24-26.

SECONDO SET: Un errore di doppia al palleggio porta in dote il primo punto per la Lpm. Break per le Pumine, avanti 2-4. Sale in cattedra la Michieletto ed il risultato torna in parità sul 6-6. Taborelli meno incisiva del solito e le padrone di casa ne approfittano per andare sul 9-7. Time-out per la panchina monregalese. La breve sosta produce gli effetti sperati, visto che il punteggio torna subito in parità. Muro solido delle “Cocche” che scappano via sul 12-9. Dopo l’errore della Latham si torna sul 14-14. Time-out di coach Lucchini sul 14-16. Primo tempo perfetto per Alessia Mazzon e Puma a +4. Busto non si arrende e conquista un filotto di 5 punti consecutivi. Time-out chiesto da Davide Delmati. La Lpm ritrova il vantaggio e sul 22-23 è il tecnico Lucchini a chiamare il time-out. Si rientra in campo e Alessia Mazzon conquista il punto che vale due set-point per le Pumine. Come nel set precedente, le padrone di casa non mollano ed annullano le due chances monregalesi, prima di cedere sul 25-27.

TERZO SET: Molinaro murata in avvio e primo punto per la Futura. Controsorpasso Lpm, avanti 1-3. Veronica Taborelli torna a far sentire la sua forza ed il Puma mantiene due punti di vantaggio. Con Francesca Michieletto al servizio le padrone di casa invertono il trend. Sul 10-9 arriva il time-out di coach Delmati. Michielotto micidiale anche dalla seconda linea e Futura a +3. Si rifà sotto la Lpm, che ritrova la parità sul 15-15. Ace di Giuditta Lualdi e Cocche sul 17-15. Errore della Latham rimette le due squadre in parità sul 18-18. La Futura rimette il naso avanti sul 22-20. Time-out di coach Delmati. Le padrone di casa conquistano due set-point. Le Pumine annullano la prima palla set, ma l’errore in attacco di Leah Hardeman chiude i conti sul 25-23.

QUARTO SET: Ottima ripartenza delle Pumine, avanti 0-3. Con la Lpm avanti 1-5 arriva il time-out di coach Lucchini. La squadra di Delmati continua a spingere e sul 3-9 la panchina lombarda è costretta a chiamare il secondo time-out. Le Cocche recuperano due lunghezze. Lpm con quattro punti di vantaggio sul punteggio di 11-15. Puma in fuga sul 12-19. La Futura sembra ormai aver alzato bandiera bianca e la Lpm si avvicina alla conquista del set sul 13-22. L’americana Latham prova a rendere il passivo meno pesante. Sul 27-23 coach Delmati chiama il time-out. Arrivano sette match-point per la Lpm. Al secondo tentativo ci pensa Alessia Mazzon a chiudere il match sul 18-25.