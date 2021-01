Volley A2/M: Colpo grosso del Vbc Synergy Mondovì! I Galletti travolgono Brescia in trasferta per 3-0!

Che colpo! Il Vbc Synergy Mondovì ha travolto in trasferta la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia per 3-0. I Galletti di coach Barbiero hanno sfoderato una prestazione straordinaria, confermando di essere in costante crescita. Difesa ordinata e attacco ficcante, con Borgogno e Paoletti micidiali sottorete. Bene anche in cabina di regia il brasiliano Pedro Luiz Putini.

I Galletti hanno conquistato il primo set per 22-25. Piuttosto combattuto anche il secondo parziale, chiuso sul 23-25. La superiorità del Vbc è prevalsa nel terzo e ultimo set, terminato con il punteggio di 20-25. Grazie a questo successo, il quarto stagionale, la squadra di Barbiero sale a 13 punti e aggancia al 9° posto il Bcc Castellana Grotte.