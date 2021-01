A Niella Tanaro 70 mila euro per la progettazione della messa in sicurezza dei versanti

Ottime notizie dal comune di Niella Tanaro che, in questi giorni, ha ricevuto un finanziamento di 70 mila euro dal ministero per la progettazione della messa in sicurezza dei versanti.

"Un'altra bella soddisfazione per il nostro territorio" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "I tecnici hanno dato priorità ad interventi che da tempo richiedevano attenzione. L'incarico è già stato affidato e sabato mattina abbiamo effettuato un primo sopralluogo di ricognizione per vedere da vicino la situazione e procedere con interventi mirati".

Il progetto includerà la messa in sicurezza del versante Gianotti/Cotelle/Camie e Villalunga.

"Sono soddisfatto e spero che dopo la presentazione del progetto il tempo sia dalla nostra parte e si arrivi ad avere la somma necessaria per eseguire gli interventi (circa 700 mila euro, ndr)" - aggiunge il primo cittadino - "La nostra amministrazione ha come priorità il territorio e la sua messa in sicurezza e spero di cuore che ci aiutino a realizzare questi obiettivi che sono fondamentali".