Cuneo, quali passi avanti nel contenzioso su piazza della Costituzione?

Ma rispetto al contenzioso iniziato nel luglio 1980, a che punto siamo? Il momento più prossimo risale allo scorso 9 dicembre e alla presentazione, da parte proprio del gruppo consigliare, di un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti : la questione, dopo oltre 40 anni, è ancora irrisolta e secondo i consiglieri il Comune non ha assunto le iniziative occorrenti a tutela delle proprie ragioni. " Le ripetute, articolate, sollecitazioni avanzate dal nostro Gruppo Consigliare alla Giunta Comunale, con Interpellanze e Ordini del Giorno, hanno ricevuto sia dalla Giunta Comunale sia dalla maggioranza consigliare solo risposte evasive, autoassolutorie, ed in ultimo fuorvianti " si legge nel testo dell'interpellanza. Dubbi, inoltre, sembrano rimanere anche tra i residenti in merito ai permessi di agibilità dei locali .

Il 23 gennaio 2019 l'amministrazione, in sede di commissione urbanistica, ha sottolineato come il reperimento dello standard urbanistico dovuto al fabbisogno del parcheggio pubblico sarebbe stato da considerarsi assolto e verificato solo ad avvenuto trasferimento al Comune dei terreni censiti al catasto e asservimento all'uso pubblico dei restanti parcheggi a raso: Cuneo per i Beni Comuni interpella quindi l'assessore all'urbanistica per sapere se è finalmente avvenuto il passaggio di proprietà e l'asservimento a uso pubblico, e se è stata data risposta ai cittadini che hanno chiesto chiarimenti sulle condizioni di agibilità dei locali.