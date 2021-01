Delegazione FAI Saluzzo: info-point presso l’ Ufficio turistico ogni venerdì

A partire dal 22 gennaio, tutti i venerdì dalle 15 alle 18, la Delegazione FAI Saluzzo, apre un punto informazione in città presso l'Ufficio turistico IAT, in piazza Risorgimento, 1.

I volontari saranno a disposizione in queste ore per informazioni e tesseramenti. Non occorre prenotare.

La Delegazione saluzzese ringrazia l’Ufficio turistico per la disponibilità e la messa a disposizione dei locali.

Per ulteriori inf : saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.

E’ possibile seguire le iniziative della Delegazione FAI Saluzzo anche sulla pagina Facebook e Instagram.