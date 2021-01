Fondazione CRF e Consulta: il punto sui cantieri nelle principali opere architettoniche di Fossano

Come ormai noto la Fondazione CRF è sempre attenta a quelle che sono le esigenze del territorio fossanese, in particolare se si tratta della conservazione e del restauro di opere che devono essere trasmesse alle generazioni future.



Alla Cattedrale di Fossano, nel corso del triennio 2018-2020, è stato eseguito il restauro e il rifacimento delle coperture dei tetti. I lavori sono stati eseguiti con i fondi di: CEI (8x1000), Diocesi, Fondazione CRT e CRF e con i fondi della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano. Nel proseguo dei lavori però, è emersa la necessità di dover restaurare le vetrate - intervento che dovrebbe essere ultimato nel 2021 -, i portoni e gli affreschi. Questi ultimi risulterebbero danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua, sarà necessario attendere due o tre anni affinché non vi sia più alcuna traccia di umidità per completare il loro restauro. I lavori hanno ricevuto un finanziamento di € 1milione e 300mila, 400 dei quali a carico di Fondazione CRF e Consulta.



A Palazzo Burgos, storico palazzo sede di Fondazione Fossano in Musica, i lavori sono stati eseguiti in collaborazione tra: Comune, Fondazione CRF e Consulta - la somma supera un milione di euro. I lavori che hanno interessato il palazzo sono stati: restauro dei locali interno e la loro messa in sicurezza, restauro dell’apparato decorativo della sala grande, impianto elettrico e la posa di parte della nuova pavimentazione. Entro questa primavera i lavori dovrebbero concludersi. Si prevede inoltre di effettuare un’opera di messa in sicurezza per la pedonalità attorno all’edifico.



Ammontano a un milione e 200mila euro i fondi stanziati da: Regione, Comune, Fondazione CRF e Consulta per il restauro della Chiesa del Salice. L’intervento ha visto l’adeguamento degli interni finalizzato al successivo utilizzo pubblico come possibile museo, sala conferenza ecc… I lavori, che dovrebbero essere ultimati nel corso del 2021, nella loro fase preliminare hanno fatto riemergere tracce di un insediamento protostorico preesistente.



In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dell’apparizione della Madonna, il Santuario di Cussanio ha subito lavori di restauro che si prevede vengano ultimati questa primavera. Anche le chiese di San Giuseppe, San Giorgio e Ss. Trinità hanno subito interventi di restauro volti alla loro conservazione nel tempo.



Interventi vistosi sono stati eseguiti al Villaggio Sportivo Santa Lucia dove sono state realizzate le coperture sulle tribune della pista d’atletica, il tunnel coperto per gli allenamenti indoor e la copertura dei due campi da tennis. Lo sviluppo delle attività sportive di Fossano ha reso necessario programmare la costruzione di un nuovo campo sportivo da utilizzare sia per il calcio che per il rugby, la fase di progettazione è terminata e sono state ottenute le autorizzazioni con parere favorevole del Coni.