Il soccorso in una grotta con sifoni: gli speleo sub del soccorso alpino piemontese alla Grotta dell’Orso a Ponte di Nava

Si è svolta, nel fine settimana appena trascorso, un’esercitazione che ha visto come protagonisti i tecnici di soccorso speleosubacqueo Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese del CNSAS presso la “Grotta dell’Orso” a Ponte di Nava, grotta che presenta importanti tratti completamente allagati – detti sifoni – e temperatura dell’acqua che in questi giorni si avvicina a 6°C.

L’esercitazione era focalizzata sulla verifica di materiali a disposizione degli speleosubacquei per permettere loro di portare un servizio di soccorso medicalizzato in tratti di grotta oltre sifone.

I tecnici hanno usato attrezzature sviluppate proprio per queste specifiche attività: sistemi di collegamento telefonico via cavo, mute stagne, dispositivi per tracciare il percorso in condizioni di scarsa visibilità subacquea, contenitori stagni per il trasporto dei presidi medici e Covid-19.

Sono state effettuate diverse simulazioni di intervento e di collegamento telefonico con l’esterno. In caso di soccorso, è indispensabile mantenere la comunicazione anche oltre sifone e permettere ai sanitari al campo base di guidare la medicalizzazione e l’evacuazione di un infortunato.

L’attività addestrativa prosegue anche durante la pandemia per mantenere elevati standard operativi e permettere alle squadre speleosubacquee del CNSAS di intervenire sempre e su tutto il territorio nazionale.