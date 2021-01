Lavori, questa mattina 18 gennaio, al cinema Monviso in via XX settembre a Cuneo. La strada è stata chiusa per consentire agli operai di mettere in sicurezza l’annessa torre Littoria, da cui si sono staccati dei pezzi di intonaco, caduti a terra fortunatamente senza il coinvolgimento di persone.

La via è stata chiusa al transito veicolare durante le operazioni.