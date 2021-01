Meteo: si alzano le temperature. In arrivo qualche precipitazione

Alta pressione con un modesto promontorio anticiclonico con le ore contate. Domani un nuovo flusso occidentale più mite investirà tutta la regione, favorendo passaggi nuvolosi irregolari per poi sfociare nell'arrivo di una perturbazione giovedì con neve su basso Piemonte oltre i 600 m, piogge su Liguria di Ponente e neve su tutto l'arco alpino. I fenomeni nevosi sui rilievi saranno abbondanti sui settori confinali della Valle d'Aosta e dell'Ossola sino a sabato

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 18 a giovedì 21

Cielo poco nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso al mare, con aumento delle nubi da mercoledì e precipitazioni nella nottata e giovedì. Neve oltre i 600 m solo su basso Piemonte e settore confinale alpino. Coperto giovedì pomeriggio su Piemonte, precipitazioni piovose ancora su Liguria

Gelate notturne e possibili nebbie stasera e domani mattina sulle pianure.

Termometro in rialzo da mercoledì, con minime in pianura intorno -1- 0°C e massime 4-6°C. Al mare termometro con minime in pianura intorno 4- 5°C e massime 9-11°C

Gelate e attenti ai tratti ghiacciati

Venti moderati da Est in pianura

Venti forti da Nord sulle coste

Da venerdì 22 Gennaio

Cielo irregolarmente nuvoloso, coperto al mare con possibili piogge, poi variabile.

