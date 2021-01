Tamponi a pieno regime, si abbassa il tasso di positività settimanale in Piemonte

A livello regionale nella settimana 10-17 gennaio sono stati diagnosticati 111.758 tamponi. 18.552 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 5.948. Con un decremento di 1.163 contagi in sette giorni.

Il tasso di positività settimanale è del 5,32% (-2,31% rispetto alla scorsa settimana). Cala rispetto a una settimana fa il tasso dei positivi rispetto ai tamponi effettuati in Piemonte dopo due settimane consecutive in cui si è registrato un segno “più” nel rapporto positivi/tamponi. Nella settimana 3-10 gennaio l’incremento del tasso rispetto alla settimana ancora precedente era stato dello +0,16%. Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.

TAMPONI PIEMONTE



13-20 dicembre (109.578 tamponi, con un incremento di +17.254 rispetto alla settimana precedente)

20-27 dicembre (90.754 tamponi, con un decremento di -18.824 rispetto alla settimana precedente)

27-3 gennaio (81.388 tamponi, con un decremento di -9.366 rispetto alla settimana precedente)

3-10 gennaio (93.206 tamponi, con un incremento di 11.818 rispetto alla settimana precedente)

10-17 gennaio (111.758 tamponi con un incremento di 18.552 rispetto alla settimana precedente)



POSITIVI PIEMONTE



13-20 dicembre: 6.835 (con un decremento di -915 rispetto alla settimana precedente)

20-27 dicembre: 5.276 (con un decremento di -1.559 rispetto alla settimana precedente)

27 dicembre-3 gennaio: 6.080 (con un incremento di +804 rispetto alla settimana precedente)

3-10 gennaio: 7.111 (con un incremento di +1.031 contagi rispetto alla settimana precedente)

10-17 gennaio: 5.948 (con un decremento di -1.163 contagi rispetto alla settimana precedente)

TASSO POSITIVITA'

13-20 dicembre (tasso di positività 6,23%)

20-27 dicembre (tasso di positività 5,81%)

27 dicembre- 3 gennaio (tasso di positività 7,47%)

3-10 gennaio (tasso di positività 7,63%)

10-17 gennaio (tasso di positività 5,32%, -2,31% rispetto alla scorsa settimana)