Cordoglio per la scomparsa di Piero Porro, instancabile volontario della CRI di Monesiglio

"La nostra CRI ha perso un grande uomo. - scrive in un messaggio di cordoglio una collega volontaria di Porro - Potrei dire tante cose ma preferisco salutarti così, tenendo nel cuore l'immagine di te che insisti ad offrirmi l'ennesimo caffè anche se sono le 8 di sera e sto smontando turno per andare a casa a mangiare cena. Perché ai tuoi occhi puliti, come si faceva a dirti di no?

Preferisco salutarti così, tenendo nel cuore l'immagine di te che imbianchi i muri della nostra sede, che sarà per sempre anche casa tua!