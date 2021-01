Concorsi Pubblici: i possibili scenari nel 2021

I concorsi pubblici sono una tematica che interessa a molte persone, anche per il 2021 i concorsi che sono stati pubblicati sono molti e di svariate tipologie; alcuni di essi come già specificato sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui bollettini regionali, altri invece ancora no, ma sono già disponibili on-line tutte le informazioni inerenti alle selezioni e alle modalità di concorso. Tra i primi concorsi che vediamo in uscita dobbiamo citare il concorso denominato Concorsi Ministero dell'Economia 2021, il bando comprende ben 570 assunzioni a tempo indeterminato, a seguire troviamo 3400 assunzioni nei comparti di: Polizia, Vigili del fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza, il nuovo decreto è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con un nuovo DPCM; i posti di lavoro se intendono a tempo indeterminato. A seguire, ovvero in terza posizione troviamo il Concorso per Vigili del fuoco 2021; con questo bando sono in arrivo tra l'altro anche varie novità. Senza dubbio stiamo parlando dei migliori concorsi pubblici del 2021.

Concorsi pubblici diversificati

Tra i bandi migliori dobbiamo citare anche i Concorsi del Ministero della Giustizia 2021, con la prospettiva di 3380 assunzioni a tempo indeterminato, ovviamente per questo bando sono richiesti requisiti specifici, che abbiano inerenza e siano attinenti al Ministero in questione. Un altro bando di concorso interessante è quello pubblicato dalla Regione Puglia, che prevede 754 assunzioni a scalare nei prossimi tre anni. Ogni posto di lavoro si intende a tempo indeterminato, i posti di lavoro in questione saranno assegnati solo attraverso i concorsi pubblici. Un bando di concorso che può interessare sicuramente ai giovani è Arsenali Militari con 431 assunzioni e concorsi che verranno diluiti fino al 2023; i posti di lavoro si intendono a tempo indeterminato ai quali hanno accesso i civili. Tra le novità e gli scenari del 2021 il bando più cospicuo è senza dubbio quello della Sanità con ben 16mila assunzioni per ile vaccinazioni Covid. La campagna delle vaccinazioni anti Covid-19 è partita a gennaio del 2021 e per somministrare i vaccini necessita l'assunzione di altro personale.

Anche il Miur in elenco con vari bandi

Nel comparto degli Studi Universitari sono previsti bandi di concorsi per 3000 assunzioni; il Miur ha pubblicato questo decreto e ha stanziato i fondi per effettuare i concorsi finalizzati ad assumere 3000 persone negli atenei con mansioni varie. L'elenco dei concorsi previsti per il 2021 è molto ampio e anche molto atteso come ogni anno; la crisi che ha colpito il nostro paese ha creato una necessità ulteriore di posti di lavoro, poiché molte persone proprio a causa della pandemia lo hanno perso, è necessario quindi poter rientrare in un'ottica di mobilità e occupazione che possa risanare e ripristinare le condizioni precarie di molte persone e famiglie, che hanno dovuto fare i conti personalmente con gli squilibri e i disagi provocati dal Coronavirus. Crisi non ancora superata ma che questi concorsi potrebbero aiutare a rientrare del tutto. Un totale che comprende poco meno di un centinaio di concorsi che spaziano tra molte attività professionali, e che offrono un'ampia scelta a tutte le persone che cercano un'occupazione stabile e sicura.

Tutti i concorsi più interessanti

Riepilogando vogliamo sottolineare che tutti i bandi di concorso prossimi alla pubblicazione o già pubblicati comprendono: i concorsi delle Forze Armate, che si compongono di oltre 1000 concorsi, il titolo di studio che è richiesto in quest'ambito è il diploma, mentre per i concorsi del Ministero della Giustizia è richiesta la laurea o un diploma; titoli di studio richiesti anche dal Comune di Bari, che ha emesso concorsi per circa 200 posti di lavoro, per la partecipazione è richiesta la laurea o un diploma. Anche l'Agenzia delle Entrate è in lista per le emissioni di concorsi dedicati a posti di funzionari, assistenti, e personale addetto alle categorie protette. Nel lungo elenco dei concorsi pubblici del 2021 troviamo anche l'INPS che mette in gioco ben 4000 posti di lavoro, ma non ha specificato quali siano le figure ricercate; il titolo di studio richiesto è sempre la laurea o un diploma. Questi bandi di concorso sono stati emessi indicativamente alla fine del 2020.

Concorsi 2020/2021

Mentre la Legge di Bilancio 2021 ha annunciato la pubblicazione di concorsi pubblici dedicati a 20000 posti di lavoro, le cui figure ricercate però non sono state specificate; questi sono concorsi in arrivo, ed è richiesta la laurea o un diploma, l'uscita orientativa è nel 2021. Nel lungo elenco dei concorsi pubblici del nuovo anno troviamo molte regioni italiane come la Sardegna la Sicilia, ma anche diversi Comuni come il Comune di Milano, che rende disponibili 1074 posti di lavoro, è richiesto un diploma o una laurea; sono concorsi pubblicati alla fine del 2020. Per quasi tutti i concorsi pubblici emessi o di futura emissione per il 2021 sono richiesti come titolo di studio minimo un diploma, per molti altri è richiesta la laurea.