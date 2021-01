A Sanfront l’addio a Massimo Belviso, artigiano del legno

Sanfront piange la scomparsa di Massimo Belviso. 59 anni appena, Belviso è morto a causa di un male incurabile.

Era un volto conosciuto da tutti, in paese ma non soltanto, per via della sua professione e della sua inestimabile passione nel settore del legno.

Proprio nelle falegnamerie del paese e del saluzzese Massimo ha mosso i suoi primi passi, apprendendo le arti del mestiere.

Nel 1983, poi, il ritorno in paese, e l’apertura della sua falegnameria, in un piccolo laboratorio in località Comba Albetta. L’azienda (Arredamenti Belviso), poi, nel 2003 si è trasferita nell’area artigianale del paese, dove ancora oggi viene portata avanti con passione e dedizione dal figlio Danilo, apprezzato consigliere comunale.

Conosciutissimo falegname, gran lavoratore, aveva fatto in modo di farsi apprezzare anche fuori dai confini del Saluzzese.

Nel tessuto sociale del paese, Belviso era stato socio attivo della Società liberi pescatori, della quale è stato presidente per un decennio.

Grande anche la passione per il gioco delle bocce.

Belviso lascia la moglie Vilma, i figli Danilo con Ilaria ed Elisa, la mamma Maria, il fratello Lorenzo.

Il rito esequiale si celebrerà domani, martedì 19 gennaio, alle 14.30, nella Parrocchiale di San Martino di Sanfront.

Per espressa volontà della famiglia, non fiori ma offerte che verranno devolute alla Cappella di San Bernardo di Sanfront.