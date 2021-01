Lagnasco: la residenza per anziani "Don Eandi" è covid-free

All’interno delle strutture sanitarie le cosiddette "guarigioni per positività a lungo termine", pur non camparendo più tra i "positivi" sul portale regionale (e quindi sui report quotidiani) non permettono di definire completamente libera dal virus la struttura stressa, implicando difficoltà a nuovi ingressi. Solo l’effettiva negativizzazione di tutti gli ospiti, monitorati costantemente da mesi con tamponi a cadenza quindicinale, porta alla definizione di "Covid-free".

L’Amministrazione Comunale ha ovviamente accolto con soddisfazione la notizia, segnale di innegabile speranza per il prossimo futuro: "Grazie alla direttrice, al direttore sanitario ed agli operatori della "Don Eandi" che dall’inizio dalla pandemia, ma in particolare in questi ultimi mesi, hanno affrontato in modo eccellente una situazione veramente complessa. Le positività sono state gestite in questi mesi in modo impeccabile, isolando gli ospiti coinvolti con l’utilizzo di apposite aree, e ció ha contribuito ad evitare l’insorgere di focolai e fortunatamente a limitare le conseguenze sulla salute degli ospiti per cause riconducibili al Covid-19".