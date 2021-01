Mondovì, gli studenti delle superiori tornano in aula al 50% (FOTO)

La situazione in via della Funicolare

Ripartono le lezioni anche per le scuole superiori di Mondovì che, da questa mattina, hanno riaccolto al 50% gli studenti.

Come previsto per garantire maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto, i pullman hanno viaggiato a capacità ridotta, seguiti sulle diverse linee da "bus scopa", istituiti in modo da funzionare come riserva nel caso si esaurissero i posti disponibili sul primo mezzo.

Anche il carico per ogni cabina della funicolare è stato ricalcolato e ridotto a una trentina di studenti.

La situazione complessiva a Mondovì è parsa ordinata e organizzata, non si sono verificati particolari situazioni di assembramento o problemi legati traffico. Gli studenti, nel percorso dalla fermata dell'autobus alle scuole, indossavano tutti la mascherina.

Alle 8 in piazza IV Novembre, dove era presenta la Polizia Locale a gestire il traffico, non vi erano più studenti in attesa di entrare in aula.

“Grazie alle famiglie e agli Istituti, nonché a tutti gli attori - istituzionali e del settore trasporti - che, nonostante i disagi, hanno consentito questo parziale, ma atteso ritorno alla normalità” – commentano gli assessori Erika Chiecchio e Luca Robaldo che hanno effettuato alcuni sopralluoghi questa mattina – “L'amministrazione continuerà a monitorare la situazione (altri sopralluoghi sono previsti nei giorni a venire), attuando anche progetti allo studio con la Polizia Locale per agevolare l'accesso alla scuola in presenza, risorsa fondamentale per tutti”.

Questa sera, alle 20.30, il gruppo Priorità alla Scuola Mondovì, incontrerà su Meet, l'amministrazione per parlare de progetto scuola sicura riguardante le scuole medie e fare il punto sulla ripartenza delle scuole superiori.