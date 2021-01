Cuneo: pronto alla riapertura lo sportello socio sanitario di Borgo San Giuseppe

Dopo mesi di sospensione dei ricevimenti in presenza per l’emergenza Covid-19, lo Sportello Unico Socio-Sanitario che in questi mesi ha funzionato come sportello telefonico, sarà riaperto al pubblico a partire da domani, martedì 19 gennaio. Dai locali del Mater Amabilis Centro (Cottolengo) di Cuneo dove si svolgeva il ricevimento, lo Sportello sarà trasferito nella sede amministrativa del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, sempre a Cuneo, in frazione Borgo San Giuseppe, via Rocca de’ Baldi n. 7.