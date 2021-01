Volley maschile A2 - Cuneo piega Castellana Grotte, Serniotti: "Era una partita pericolosa, abbiamo fatto una buona gara"

Cuneo vince e convince contro Castellana Grotte, sconfitta con un perentorio 3-0 al Pala UBI Banca.

Prestazione molto positiva quella dei ragazzi di Serniotti, sempre concentrati e capaci di respingere gli attacchi dei pur quotati avversari.

Il coach nel post partita: "Era una partita pericolosa, abbiamo fatto una buona gara, soprattutto in attacco e al servizio. Castellana è una buona squadra, ha avuto alcuni problemi ad inizio stagione per il Covid e alcune partenze nell’organico. Ora venivano da tre vittorie negli ultimi 4 match. Mercoledì andremo da loro e sappiamo che per molte ragioni sarà più difficile, ora prendiamo questi tre punti di cui avevamo bisogno".

Mvp della serata l’opposto brasiliano Wagner Pereira Da Silva: "Oggi esco felice dal campo dopo la mia prestazione, ci ho lavorato tanto in settimana. Dopo le due sconfitte ci voleva una vittoria netta così, dove abbiamo dimostrato il nostro valore e il nostro gioco".