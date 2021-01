Volley maschile A2 - Mondovì torna da Brescia con tre punti, Barbiero elogia i suoi: "Ottimo atteggiamento ed approccio giusto della squadra"

Importante colpo esterno per il Vbc Synergy Mondovì che espugna il campo di Brescia con un netto 3-0. Seconda vittoria consecutiva dei monregalesi dopo quella contro Siena e positiva iniezione di fiducia in vista dei futuri impegni.

Coach Barbiero ha commentato così la prestazione dei suoi: "È stata una bella partita, abbiamo vinto e soprattutto abbiamo messo in campo un ottimo atteggiamento. A loro mancava un giocatore importante, ma non era comunque facile, perché eravamo fuori casa e stavamo cercando continuità dopo l’ultima gara. Non era facile gestire la partita dal punto di vista emotivo, ma ho visto l’approccio giusto da parte della squadra. Tutti i giocatori sono da applaudire, hanno giocato la partita che avevamo preparato. Ci aspetta un calendario complicato ma abbiamo dimostrato di esserci anche noi».