Borgo San Dalmazzo: il lavoro della Polizia Municipale nell'anno del Covid

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo ha potuto contare nell’anno 2020 su 5 agenti, un Vicecomandante ed il Comandante: una dotazione organica totale di 7 operatori decisamente sottodimensionata rispetto ai 12 previsti dalla normativa regionale alla quale l’Amministrazione comunale ha intenzione di mettere mano nell’anno corrente con l’assunzione di due nuovi agenti.

E' Andrea Arena, Comandante della Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo a tracciare il bilancio 2020 dell’attività della Polizia Locale: “L’emergenza sanitaria in corso ha fortemente condizionato l’attività di tutto il Corpo di Polizia Municipale che però non si è mai risparmiato continuando ad essere sempre in prima linea nonostante la situazione di grande incertezza. Abbiamo messo da parte i timori del contagio a cui anche noi non eravamo né immuni, né preparati e da subito ci siamo organizzati per affrontare con coraggio e professionalità tutte le criticità che di volta in volta sono emerse operando sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per noi e per tutte le persone con cui siamo venuti in contatto. Nonostante le difficoltà connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso tutti gli operatori di polizia municipale hanno sempre svolto attività in presenza, ivi compreso il personale amministrativo impegnato nella preziosa attività di supporto ai cittadini e alle attività produttive presenti sul territorio per tentare di dare risposte alle moltissime difficoltà interpretative generate dall’incessante susseguirsi delle disposizioni emanate dal Governo, dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte.”

Tra le principali attività svolte dalla polizia municipale nell’anno appena terminato anche 324 servizi di viabilità in occasione degli ingressi e uscita dai plessi scolastici, la collaborazione con le altre forze di polizia pianificando 326 servizi di ordine pubblico connessi con la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19e la riorganizzazione de mercati cittadini in relazione alle disposizioni normative sempre connesse con la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

"Nel ringraziare il Corpo di Polizia Municipale per l’attività svolta” dichiara il Sindaco Gian Paolo Beretta “voglio cogliere l’occasione per ringraziare anche tutti i volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile, la sede C.R.I. cittadina, tutte le associazioni di volontariato e tutti coloro che a vario titolo si sono resi disponibili a fornire un ulteriore e prezioso aiuto alla cittadinanza in questo anno difficile.”

“La capillare attività di vigilanza volta a tutela e garanzia del decoro urbano” conclude il Sindaco “sarà intensificata in corso di questo nuovo anno mediante l’ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale ad iniziare dal centro storico per poi essere esteso ad altre zone nevralgiche e più sensibili del territorio comunale e mediante l’assunzione di ulteriori 2 operatori di polizia municipale al fine di garantire una sempre maggiore presenza sul territorio che costituisce filo diretto tra l’amministrazione e i cittadini.”