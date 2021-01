Marene: il castello "Villa Grosso di Grana" va all'asta

Il Castello di Marene, noto anche come “Villa Grosso di Grana”, è in vendita. Costruito tra il 1850 e il 1854 per ordine del conte Carlo Amedeo Grosso su progetto dell’architetto Luigi Formento, il maniero è in stile neogotico ibrido. Presenta infatti sia elementi richiamanti il gotico che altri medievali. Si tratta del maggiore esempio di Architettura neogotica in Piemonte insieme al Castello del Roccolo e alle serre della Reggia di Racconigi.

Nel 1904 la proprietà passò al conte Vittorio Solaro di Monasterolo e nel 1920 a Giuseppe Davico, proprietario di una catena di alberghi di lusso, che ne fece sua residenza.

Oggetto di diversi restauri, la villa non ha tuttavia un utilizzo e nel corso del tempo è stato danneggiato dall’incuria.

Finito all’asta in capo al Tribunale di Asti dopo il fallimento della società privata che ne è ad oggi proprietaria, il maniero si trova in via Stefano Gallina 2. Dal 2003 al 2018 è stato più volte candidato a Luogo del Cuore Fai, senza tuttavia mai riuscire a scalare la classifica, con soli 19 voti era finito al 7.926° posto.