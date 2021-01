Assembramenti di studenti in zona stazione a Mondovì, l'assessore: "Problema risolto, crediamo nel loro senso di responsabilità"

La scuola sta provando a ripartire e per garantire il proseguo delle lezioni in presenta sono davvero tante le persone che si stanno mobilitando per far sì che questo accada.

A Mondovì, anche se non si sono verificate situazioni di assembramento o particolari problematiche nei punti di arrivo dei pullman (piazza della Repubblica e in piazza d'Armi) né in via della Funicolare, sono giunte alcune segnalazioni riguardanti l'area della stazione ferroviaria, dove gli studenti che arrivano in città in treno prendono i bus locali per raggiungere gli edifici scolastici.

Questa mattina è giunta prontamente risposta alla problematica. Infatti, l'assessore ai trasporti, Erika Chiecchio e la dirigente scolastica Donatella Garello hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

"Ci sono stati un po’ di problemi sugli assembramenti tra gli studenti per la salita sui mezzi" - spiega l'assessore Chiecchio - "Il tutto si è risolto dopo che abbiamo chiesto ai ragazzi di distanziarsi e spiegato loro l'importanza di rispettare sempre la distanza di sicurezza, anche se con mascherina e all'aperto. Crediamo molto nel loro senso di responsabilità".