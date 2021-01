Mondovì rinnova i pannelli turistici in attesa di poter riaccogliere visitatori in città

Mondovì investe sul turismo. In attesa di poter tornare presto ad accogliere visitatori in città, l'amministrazione comunale ha rinnovato i pannelli turistici: nuova grafica, semplice ed accattivante, indicazioni in italiano e in inglese, e la possibilità di accedere a diversi contenuti multimediali.

In questi giorni, i tecnici stanno installando la nuova a segnaletica a Piazza, lo "scrigno" medievale di Mondovì.