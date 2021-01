Savigliano: al via gli incontri di lettura e formazione per bambini e per genitori

A Savigliano sono in programma iniziative rivolte a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni insieme ai loro genitori, altre per neo-genitori e genitori in attesa, altre ancora per educatori, insegnanti, genitori per le fasce di età 0-3 / 3-6 / 6-8 anni.

Per il momento, sia gli incontri di lettura che i laboratori di formazione si svolgeranno online con due modalità diverse.

Gli incontri di lettura sono preregistrati e verranno caricati sul canale YouTube della biblioteca il terzo giovedì del mese, da gennaio a maggio.

Gli incontri di formazione per genitori ed insegnanti si svolgeranno su prenotazione ed in diretta.

Il primo incontro di lettura verrà pubblicato sul canale YouTube giovedì 21 gennaio alle ore 17.00. Si tratta di La storia che avanza, lettura-laboratorio di riciclo con gli avanzi del piatto, ispirato all’albo “La storia che avanza” di Alessandro Lumare: un’occasione per giocare a inventare, stupirsi e raccontare partendo dalle piccole cose del quotidiano.

Verrà inoltre consigliata una bibliografia di libri e storie sul tema.

Il primo incontro di formazione è previsto per mercoledì 3 febbraio alle ore 17,30 sulla piattaforma Google Meet.

Parleremo della lettura ad alta voce nei primi anni di vita e del suo importante valore relazionale. Durante l’incontro verranno forniti suggerimenti e indicazioni su come muoversi nel variegato panorama editoriale indirizzato alla fascia 0-36 mesi.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una e-mail alla biblioteca di Savigliano (biblioteca@comune.savigliano.cn.it), specificando la e-mail di riferimento, cognome e nome del partecipante e indicando nell’oggetto: FORMAZIONE 3 febbraio 2021.

Il numero massimo di partecipanti, per mettere l’interazione con il relatore, è 30. Qualche giorno prima dell’incontro verrà inviato il link per il collegamento.