FiveM Italia: una nuova esperienza di gioco, basata su emozioni forti

Vuoi vivere una nuova esperienza di gioco, basata su emozioni forti, grinta, suspence? Nasce FiveM Italia ed è subito pronta a darti tutto quello che vuoi!

La storia

Cominciamo con un po’ di storia: il marchio FiveM debutta in Italia nel 2014 principalmente per soddisfare sempre nuove esigenze della community di Grand Theft Auto V. Immediatamente il nome FiveM diventa uno dei “trend” più gettonati sui social e tra i gamers.

La novità

L’annuncio risale a pochi giorni fa, con il rilascio di una nuova espansione per GTA: l’isola di Cayo Perico. Una location emozionante e mozzafiato rilasciata da Rockstar Games con un trailer diffuso viralmente che ha subito conquistato gli spettatori.

Cayo Perico Heist viene descritta come la “mission” più ambiziosa per i gamers di GTA. Non manca nulla: la sfida ai “Signori del Cartello della droga”, il caveau di un casinò, difese insidiose che rendono impenetrabili i misteri di questo strano atollo privato.

La sfida va affrontata da soli: è in questa modalità di gioco che regala le emozioni più forti ma anche le insidie più spietate. Oppure, in alternativa, può essere gestita fino a un massimo di tre giocatori.

La sicurezza

Che cosa si cela dietro la sigla OneSync EAP? Questo nome riassume tutto l’amore che FiveM ha per la sicurezza dei suoi utenti. Un prototipo dell’Early Access Program è stato fornito in pre-release ad alcuni utenti “fidati” che hanno fatto da tester per verificarne la stabilità ed eventuali criticità. Perché non c’è modo migliore per valutare l’efficienza di un nuovo progetto “sul campo”!

Le piattaforme

Le tecnologie si espandono a ritmo frenetico, il rischio obsolescenza, soprattutto per chi vuole un’esperienza di gaming non filtrata da tempi tecnici estenuanti, è dietro l’angolo. Per questo motivo FiveM Italia annuncia nuove mappature e compatibilità. Di che cosa stiamo parlando? Per adesso soltanto di “rumors” che galoppano sui social, ma l’azienda promette rivelazioni interessanti entro i primi mesi del 2021.