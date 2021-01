La scuola ai tempi del Covid: se ne parla ai "Martedì del Pd"

"La scuola ai tempi dei Covid. L'ascensore è bloccato" è il tema dell’incontro che i Circoli del Partito Democratico di Alba-Roddi e di Diano d’Alba hanno organizzano per questa sera, martedì 26 gennaio, alle ore 20.30, in videoconferenza su piattaforma Zoom.



Organizzata nell’ambito de "I Martedì del Pd", la serata intende approfondire uno degli argomenti del momento: "La scuola – spiegano i promotori -, con tutte le difficili sfaccettature che presenta, è un tema che ci sta a cuore. Non possiamo non pensare al momento di crisi attuale, ma è necessario pensare anche a quali riflessi questa situazione avrà sulle future generazioni, sia in termini di costi di apprendimento individuale sia in termini di costi sociali".



Ospiti del confronto in videoconferenza saranno Barbara Romano, ricercatrice della Fondazione Agnelli, che presenterà i dati tratti da varie ricerche e confronti internazionali, e Bruno Bruna, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bossolasco-Murazano, chiamato a portare la voce diretta di chi dentro la scuola ci lavora.



Per per ottenere il link d’ingresso all’iniziativa e poter partecipare occorre registrarsi cliccando su https://www.pdalba.it/scenari/