"Il diritto a una comunità educante", videoconferenza per il "Festival dei Diritti" a Barge

Fissato per venerdì 29 gennaio, alle ore 18, un altro appuntamento nell’ambito del progetto di ampio respiro denominato “Festival dei diritti”, realizzato dal Comune di Barge, in collaborazione col Consiglio di Biblioteca e con numerose Associazioni del territorio.



L’evento, dal titolo “Il diritto a una comunità educante”, è in video conferenza su piattaforma digitale per relatori e alcuni soggetti direttamente coinvolti, nonché sul canale “YouTube”. E’ realizzato in collaborazione con Radio Beckwith Evangelica.



Interverrà in veste di relatore il Dottor Andrea Morniroli, che si occupa di politiche e azioni di welfare a livello locale come responsabile del Forum Disuguaglianze Diversità ed è creatore di una Comunità Educante a Napoli.



La Sindaca Professoressa Piera Comba ringrazia sentitamente tutti gli ideatori, gli organizzatori e i partecipanti di questo importante appuntamento e invita caldamente a seguirlo numerosi nelle modalità telematiche previste. In particolare da computer, tablet e smartphone.