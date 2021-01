"Dirige come un uomo": le donne e la musica nella prossima lezione dell'Unitre Cuneo

Giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 15,30, Unitre Cuneo propone agli associati, sempre in collegamento on line, la lezione: “Dopo secoli in ombra, finalmente le donne entrano da protagoniste in tutti i settori della musica”.

Andrea Bissi parlerà delle donne e la musica, un tema venuto alla ribalta dopo la frase “dirige come un uomo” riferita alla direttrice d’orchestra Joana Mallwitz.