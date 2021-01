L'associazione Kairune Meru Kenya ringrazia per gli aiuti

Il 31 dicembre 2020 si è concluso l’anno scolastico presso la scuola don Cugnod Primary School del Meru Kenya. Il periodo appena trascorso è stato veramente difficile per tutti ma in modo particolare lo è stato per la nostra associazione e per i ragazzi di Kairune. Il lockdown e l’impossibilità di spostarsi hanno annullato tutte le iniziative atte a raccogliere fondi necessari per far quadrare il bilancio economico e garantire la funzionalità della scuola kenyota denominata Don Cugnod Primary School del Meru Kenya, dove 200 bambini vengono fatti studiare grazie all’aiuto di tanti benefattori della provincia di Cuneo che da tanti anni sostengono questo progetto di aiuto umanitario, promosso e fondato dal defunto padre John.

Anche il nostro ultimo tentativo di avviare la consueta lotteria di Natale 2020 che sempre ci ha permesso di raccogliere dei fondi, quest’anno non ha prodotto risultato e siamo stati obbligati ad annullare l’iniziativa: tutto si è rivelato terribilmente complicato!

Intanto nel mese di settembre scorso, dal Kenya giungevano ulteriori richieste di aiuto e di finanziamento per l’acquisto di prodotti sanificati, mascherine, guanti e quant’altro necessarie per poter avviare le lezioni in presenza, in quanto nel periodo di forte di pandemia, come anche per le scuole italiane, le autorità locali governative avevano deciso di chiudere le scuole, lasciando i ragazzi presso le loro abitazioni ed attivando, per quanto possibile, le lezioni a distanza, tramite gli strumenti a loro disposizione quali smartphone ed uso di WhatsApp. Anche la nostra scuola di Kairune ha dovuto sottostare alle indicazioni governative e solamente sul finire dell’estate si è avuta l’autorizzazione alla ripresa delle lezioni, previa l’adozione di particolari procedure e norme comportamentali prescritte dai commissari governativi. Tale deroga poteva essere concessa solamente a quelle scuole che venivano ritenute idonee dal punto di vista dell’apertura delle lezioni in sicurezza.

Inoltre l’imperversare della pandemia da Covid -19 in quelle terre ha prodotto un aggravamento della crisi economica esistente, con una forte impennata dei prezzi dei generi alimentari ed una forte disoccupazione, riducendo alla fame parte della popolazione povera del paese.

Quindi oltre ad un’indubbia preoccupazione dal punto di vista sanitario, problema che si va a sommare alle tante malattie presenti nel paese, si presentava anche la necessità di provvedere al sostegno economico delle famiglie stesse dei ragazzi.

Non avendo avuto altra possibilità, nello scorso mese di novembre la nostra associazione ha rivolto un appello pubblico per raccogliere aiuti per far fronte alle ingenti spese necessarie per l’anno 2020 e soprattutto per coprire le spese del nuovo anno scolastico 2021.

Ed ancora una volta la Provvidenza non ha tardato a soccorrerci! L’estremo appello che abbiamo diramato è stato incredibilmente raccolto da un elevato numero di benefattori che hanno donato il loro prezioso contributo. Persone varie, amici che già conoscevamo ed altri che conoscevano il nostro defunto fondatore padre John, persone totalmente sconosciute, ci hanno raggiunti con telefonate e richieste di conferma del codice IBAN bancario per effettuare i preziosi bonifici. Anche alcune aziende e banche locali quali la BCC di Caraglio e Credito Cooperativo Italiano ci hanno fatto pervenire le loro offerte.

Sarebbe il nostro immenso piacere poter raggiungere tutti personalmente per il doveroso ringraziamento ma essendo impossibilitati, ci rimane che porgere i migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato, invitandovi a continuare a sostenerci per il futuro, certi che presto ci potremo incontrare, liberi da queste restrizioni che hanno segnato duramente il nostro tempo.





Il direttivo dei soci fondatori dell’associazione Kairune Meru Kenya