"Tifosi": dal progetto Cuneo Volley al sogno della Cuneoginnastica

La piattaforma “Tifosi” creata, sviluppata e lanciata dal Cuneo Volley, a tre settimane dal lancio di "Tifosi.live" da parte della Cuneoginnastica comunica i primi successi.

La società sportiva del presidente Claudio Adinolfi, ringrazia i numerosi sostenitori che hanno sottoscritto il proprio pacchetto TIFOSO, contribuendo attivamente alla realizzazione della "Casa della Ginnastica".

Il Presidente Claudio Adinolfi: «Vogliamo ringraziare i molti appassionati e concittadini che hanno scelto di sognare insieme a noi in una nuova struttura per la ginnastica cuneese, un'eccellenza sportiva del nostro territorio. Ad oggi abbiamo raccolto 9.250 €, sebbene l'obiettivo da raggiungere sia ancora distante, abbiamo fiducia di raggiungerlo. La passione della Città di Cuneo e di tutta la "Provincia Granda", ma non solo, per lo sport e per le discipline artistiche è da sempre motivo di orgoglio. Contiamo su tutto l'appoggio possibile per poter nuovamente tornare ad allenare i nostri giovani talenti e percorrere insieme a loro la strada verso la realizzazione dei loro sogni ».

La raccolta fondi sulla piattaforma www.tifosi.live della CUNEOGINNASTICA terminerà il 31 gennaio 2021, per dare il proprio contributo personale basta un semplice click dal proprio smartphone.