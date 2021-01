Volley femminile Serie B2: UBI Banca Bosca Cuneo pronta per l'esordio

La data è ben evidenziata sul calendario: sabato 23 gennaio 2021, l’UBI BANCA BOSCA CUNEO è pronta all’esordio casalingo nel campionato nazionale di pallavolo femminile di Serie B2.

Una partenza che ha già il sapore di traguardo. Dopo lunghi mesi di preparazione atletica, allenamenti e rinvii, le giovani atlete di coach Liano Petrelli sono pronte per una stagione agonistica che verrà di certo ricordata negli annali dello sport.

A difendere i colori biancorossi della società di via Bassignano, scenderanno in campo Noemi Moschettini e Rachele Monge Roffarello in regia, Giulia Baldizzone e Debora Candela per il ruolo di opposto, al centro si alterneranno Melissa Andeng, Amal Boufandar e Carola Giuliano, in banda Beatrice Battistino, Silvia Caprioglio, Alessandra Montabone, Alessia Sordo, la seconda linea presidiata da Alice Gay e Rebecca Scialanca.

«Undici mesi senza partite sono pesanti da digerire – afferma Liano Petrelli, allenatore dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO -, ma siamo pronti! Abbiamo la squadra più giovane di tutti i campionati di Serie B: una grande ed ambiziosa sfida. Potremo crescere soltanto giocando e affinando i nostri meccanismi. Buone le basi della passata stagione con innesti interessanti: il gruppo è coeso e unito dalle difficoltà. Vogliamo, giocatrici e staff, vivere nuove emozioni in campo. Il pensiero è uno solo: che sia la volta buona…».