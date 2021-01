Volley maschile A2 - Cuneo verso il recupero contro Castellana Grotte, Catania: "In campo convinti del nostro potenziale"

Mercoledì 20 gennaio alle ore 17.00, Pistolesi e compagni scenderanno in campo al PalaGrotte per il recupero della 3^ giornata d’andata del campionato di serie A2 maschile, ospiti della BCC Castellana Grotte.

Il primo confronto dei biancoblù con i pugliesi, andato in scena domenica a Cuneo, ha visto i ragazzi di coach Serniotti aggiudicarsi il confronto in tre set, rafforzando così la posizione in classifica e riportando alto il morale.

La gara sarà disputata a “porte chiuse” e visibile in live streaming gratuito sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link: https://youtu.be/Jug1wQFABlo

Il libero della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, Damiano Catania, dopo l’ottima prestazione personale nel confronto con i gialloblù sottolinea l’importanza di questa trasferta: «Siamo stati molto bravi a sfruttare il nostro servizio e di conseguenza avere una correlazione muro difesa molto efficiente. La gara di domani sarà tutt’altra storia perché la squadra dall’altro lato proverà a cambiare sicuramente qualcosa per metterci in difficoltà e noi dobbiamo scendere in campo convinti del nostro potenziale per frenare la loro voglia di rivalsa. Il risultato di 2 giorni fa non conta più nulla, dobbiamo essere da subito concentrati e con la giusta cattiveria per portare il risultato a casa».