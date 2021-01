A Savigliano, in Comune dieci posti per il nuovo bando del Servizio Civile

Il Comune di Savigliano mette a disposizione 10 posti suddivisi in due progetti per il bando del Servizio Civile Universale, occasione di formazione e crescita per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

“Costruire la cultura” si propone di valorizzare in modo inclusivo il patrimonio culturale cittadino, consentendo l’accesso alle informazioni tramite il generale rinnovamento dei materiali di comunicazione, con particolare attenzione alla ricorrenza dei duecento anni dei moti piemontesi del 1821. I posti a disposizione per questo progetto sono sette (7) ed i volontari presteranno servizio presso l’Archivio Storico della Città di Savigliano, il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, il Museo Civico “A. Olmo” e l’Ufficio Cultura.

Il secondo progetto “Giovani lettori crescono” richiede tre (3) volontari per la Biblioteca Civica “L. Baccolo” che, in un’ottica di accessibilità del patrimonio culturale, incentrerà l’attenzione sulla fascia di età 12-19 anni.

I requisiti richiesti sono elencati nei relativi bandi, pubblicati sul portale della Provincia di Cuneo (https://www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile/).

Come lo scorso anno, le candidature possono essere inviate on-line attraverso la piattaforma digitale DOL (Domanda on Line) entro il 15 febbraio alle ore 14.00.

Su YouTube è disponibile un tutorial che illustra come presentare le domande on line.

Il link diretto al video è questo: https://bit.ly/3soB9s4



La Provincia di Cuneo ha predisposto uno sportello a distanza per offrire una consulenza personalizzata nella scelta del progetto o nella compilazione del progetto.



É possibile prenotare un colloquio informativo on line compilando l’apposito modulo a questa pagina: https://sites.google.com/soleaorg.eu/serviziocivileuniversale2020/home