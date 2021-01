APRO Formazione: AIUTO CUOCO è il corso per imparare a lavorare nella brigata di cucina

Alba Accademia Alberghiera è formazione eno-gastronomica e turistica per Alba, Langhe, Roero e Monferrato ed offre una serie di percorsi di qualifica professionale per entrare nel mondo della ristorazione

AIUTO CUOCO è il corso per imparare a lavorare nella brigata di cucina di ristoranti, trattorie, osterie, vinerie, enoteche, alberghi, agriturismi. Pochi i posti ancora disponibili. Il candidato ideale del corso, della durata di 500 ore di cui 240 nei ristoranti del territorio, è in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado e desidera qualificarsi per lavorare nel mondo della ristorazione. Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte, il corso è GRATUITO e riservato a chi è in cerca di occupazione, CIGS o mobilità.

E’ previsto un test attitudinale.

Info e preiscrizioni su:

Tel: 0173.284.922

Mail: informa@aproformazione.it

Dettagli e prenotazioni: http://bit.ly/AlbaGratuitoAiutoCuoco

WhatsApp: https://bit.ly/AproAlbaWhatsapp

Chat/Videocall: https://tawk.to/videocall.apro

Sito internet www.albaaccademia.it