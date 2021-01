Chiara Gribaudo: "Approvati i ristori per i comuni montani: convergenza tra forze di maggioranza e minoranza"

“Nella discussione sulla conversione in legge dell’ultimo decreto ristori è stato approvato l'ordine del giorno del PD a firma Gribaudo, Borghi, Serracchiani e De Menech con la richiesta di contributi a fondo perduto e ristori dedicati alle attività dei comuni montani. Le risorse su questo decreto erano terminate e non era possibile inserire altre misure, ma con questo passo avanti e con il nuovo scostamento di bilancio, i prossimi provvedimenti dovranno prevedere risorse a sostegno dei rifugi alpini e in generale di chi fa vivere le nostre montagne, come gli impianti sciistici e le attività escursionistiche”.