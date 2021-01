Cossano Belbo, il Comune programma opere per 1,2 milioni di euro

L’Amministrazione comunale cossanese ha predisposto un primo piano dei lavori da mettere in cantiere nel corso del 2021.

Si partirà con l'appalto dei lavori per il sostegno dell’abitato (460.000 euro di fondi ministeriali) proseguendo con la progettazione (100.000 euro, anche qui grazie a fondi arrivati da Roma), già affidata, dell’opera di rifacimento dell'intero tunnel che convoglia il Rio Santa Maria nel Belbo, attraversando il concentrico, dopo che il tratto terminale crollato nel 2018 è stato già completamente ricostruito.



Sono in fase di progettazione i lavori per l'efficientamento energetico del salone polifunzionale (250.000 euro, di cui 100.000 di fondi ministeriali, 100.000 dal Gestore Servizi Elettrici e 50.000 di fondi comunali).



Così anche i lavori per il consolidamento del ponte Marchesini (150.000 euro di cui 30.000 di fondi ministeriali e 120.000 di risorse comunali).



Si è in attesa della ratifica del finanziamento regionale per eseguire il rifacimento del selciato in tutta le aree del centro storico (160.000 euro di cui 80.000 dalla Regione e 80.000 da fondi comunali).



In coda all’elenco, alcuni lavori minori quali la tinteggiatura esterna dell'edificio scolastico, l'ampliamento del sistema di videosorveglianza e una nuova toponomastica territoriale adeguata agli standard legislativi attuali, per un totale di circa 40.000 euro finanziati con fondi comunali.



"Un piano molto impegnativo e ambizioso – dichiara il sindaco Mauro Noè – per un totale di quasi 1,2 milioni di euro, in linea coi costi dei lavori eseguiti nel 2020. Sarà un grande impegno per gli uffici comunali e per gli amministratori, tutti determinati nel rendere il nostro paese sempre più accogliente, sicuro e dotato dei necessari servizi per una piccola comunità di Langa".



Nel frattempo in municipio si lavora per accedere a nuovi bandi di finanziamento per altri importanti progetti che l’Amministrazione comunale intende realizzare negli ultimi due anni di mandato.