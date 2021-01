Davide Dalmasso: "Nel 2020 i portici di Cuneo sanificati quattro volte. Prima la pulizia non era nemmeno prevista"

“ Gli operatori ecologici della città fanno un gran lavoro, e spesso mi è capitato di ricevere e poi girare loro i complimenti di tanti residenti. Certo lo sciogliersi della neve potrebbe rivelare alcune zone meno pulite, e in generale le varie vicissitudini del 2020 e dell’inizio del 2021 in questo senso non hanno aiutato, ma il servizio in città è attivo e ben funzionante ”.

“Nel nuovo appalto, la cui scadenza è stata prorogata fino al 2022, abbiamo introdotto per la prima volta l’obbligo di pulizia dei portici una volta l’anno – ha specificato Dalmasso - . Inoltre, nel 2020, i portici sono stati puliti e sanificati per un totale di quattro volte. Per quanto riguarda i cassonetti condominiali, invece, non si è mai parlato di sostituzione: vengono dati in comodato d’uso ai vari condomini, che sono responsabili della loro manutenzione. In generale, però, è disposta la loro pulizia sei volte l’anno per quelli dell’indifferenziata, dodici volte per quelli dell’organico e una volta per quelli del vetro”.