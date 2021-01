In distribuzione i bonus spesa comunali seconda edizione

Tornano i bonus spesa comunali per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid19. Sono state accolte 82 delle 96 domande presentate, mentre sono attualmente 9 gli esercizi che hanno aderito, il cui elenco è sempre in aggiornamento al link qui sotto. I bonus possono essere spesi entro il 30 aprile, la data che ad oggi è posta come limite dello stato di emergenza.