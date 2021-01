L’APM entra nella Rete de “Le Dimore Del Quartetto”

Le “Dimore del Quartetto” è un’impresa sociale milanese nata nel 2015 che sostiene giovani quartetti d’archi ed ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera e valorizza il patrimonio europeo di dimore storiche.

Le Dimore del Quartetto si sviluppa a partire da un semplice scambio: alla vigilia di un impegno artistico, i musicisti sono ospitati gratuitamente in una dimora per massimo una settimana e, in cambio, durante il periodo di residenza offrono un concerto ai proprietari. In questa economia circolare, le dimore diventano una risorsa preziosa per i quartetti e viceversa: si creano occasioni di incontro in luoghi inconsueti e in territori spesso decentrati, riportando in vita spazi non pienamente utilizzati e avvicinando un nuovo pubblico alla musica da camera.

Da oggi anche l'APM, con la sua sede nell'antico Monastero dell'Annunziata di Saluzzo, accoglierà le iniziative dell'Associazione e potrà in cambio usufruire di concerti da camera all'interno della struttura.

Saranno dunque ospitate Masterclass di strumento, settimane didattiche e corsi di perfezionamento dedicati alla musica da camera: nuovi appuntamenti artistici che andranno ad affiancarsi all’annuale attività didattica dell’APM.

I momenti concertistici saranno occasione per divulgare il progetto al pubblico e arricchire ulteriormente la programmazione culturale del territorio.

La rete di dimore è sviluppata in collaborazione con ADSI -Associazione Dimore Storiche Italiane, FAI – Fondo Ambiente Italiano, European Historic Houses, Fundación de Casas Históricas y Singulares, Historic Houses UK, Ambasciate e Istituti di Cultura in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni: https://www.ledimoredelquartetto.eu/